Altri due club di Serie A piombano su Schuurs, ma la sua priorità è la Fiorentina

La Fiorentina, per rinforzare la retroguardia e in vista di una possibile partenza del centrale Nikola Milenkovic, ha messo sul taccuino il nome di Perr Schuurs, 22enne difensore olandese dell’Ajax. L’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale riferisce che, oltre all’interesse dei gigliati per il giocatore, è stato registrato anche un sondaggio sia del Torino, in cerca di un sostituto di Bremer ceduto alla Juventus, che del Bologna , che però al momento vorrebbe soltanto la squadra viola ed è la sua priorità.

La valutazione dell’Ajax per il difensore si aggira intorno ai 10 o agli 11 milioni di euro per lasciarlo andare.