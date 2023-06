Altri due esterni in partenza?

Dopo l’ufficialità che Riccardo Saponara non vestirà la maglia viola per la stagione 2023/2024, come scrive La Repubblica, potrebbero essere altri due gli esterni a dire addio alla Fiorentina. Si tratta di Kouame e Sottil. Mentre i restanti Brekalo, Gonzalez e Ikoné, sono sicuri confermati. Il restyling sugli esterni in casa gigliata potrebbe presto accendersi.