Altri due giocatori della Fiorentina in Nazionale: Milenkovic e Jovic impegnati con la Serbia per le qualificazioni all’Europeo

In vista della sosta di due settimane per le Nazionali, altri due giocatori della Fiorentina saranno impegnati con le proprie rappresentanti. Nikola Milenkovic e Luka Jovic sono stati chiamati dal commissario tecnico della Nazionale serba Dragan Stojkovic. Ancora niente da fare, chiaramente, per Aleksa Terzic, ancora alle prese con il suo infortunio.

La Serbia è impegnata nei primi due incontri del girone di qualificazione a Euro 2024. Le sfide per Milenkovic, Jovic e compagni saranno contro Lituania (24 marzo) e Montenegro (27 marzo).

Di seguito, l’intera lista dei convocati (tra i quali figura anche l’ex viola Vlahovic):