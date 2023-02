Altri punti di penalizzazione in Serie A? La Sampdoria vuole evitarli a tutti i costi: rinuncia volontaria a una mensilità di stipendio per i giocatori

L’andamento della Serie A, in questa stagione, ha cambiato gli obiettivi della Fiorentina e di tutte altre le squadre, anche grazie al caso Juventus e ai 15 punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri. Ebbene, la Sampdoria sta rischiando di ricevere la stessa penalità, ma con ogni probabilità riuscirà ad evitarla… grazie a un sacrificio dei calciatori blucerchiati.

Come riporta il Secolo XIX, alla Sampdoria servono 10,5 milioni di € non presenti in cassa, ma i calciatori hanno dato una grande mano alla società rinunciando volontariamente a una mensilità di stipendio, quella di dicembre. Con questa bella notizia, ora il club blucerchiato tenterà di concludere in fretta e furia gli accordi per arrivare alla scadenza di domani a mezzanotte.