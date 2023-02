Altro che cessione per pagare Zaniolo: il Galatasaray offre a Torreira il rinnovo e l’adeguamento dell’ingaggio

Parallelamente all’arrivo di Zaniolo, erano emerse voci secondo cui il Galatasaray avrebbe utilizzato la cessione di Torreira per rientrare dalla spesa fatta. Secondo quanto raccolto da TMW, invece, il futuro dell’ex Fiorentina sarà ancora in Turchia.

Il Galatasaray, infatti, avrebbe intavolato una trattativa con il giocatore e il suo entourage per rinnovare il contratto di un altro anno, spostando la scadenza dal 2026 al 2027. Il prolungamento comporterebbe anche un adeguamento dell’ingaggio, come premio per l’ottimo rendimento offerto finora da Torreira.