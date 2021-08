Altro che i 15 milioni per Milenkovic, il West Ham ne tira fuori il doppio per il piano B

Per una decina di giorni sembrava ormai il club di destinazione di Nikola Milenkovic, prima che il serbo preferisse rimanere alla Fiorentina e rinnovare il contratto di un anno. Il West Ham proponeva una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro per il classe ’97 e la società viola era anche piuttosto propensa ad accettare, qualora si fossero chiusi totalmente gli spiragli per il prolungamento. Sfumato però Milenkovic, il West Ham ha optato per un piano B e di soldi ne ha messi sul piatto molti di più: ben 30 milioni per Kurt Zouma del Chelsea. Come riportato da Fabrizio Romano l’affare è in chiusura, per una spesa che sarà sostanzialmente doppia rispetto a quella che sarebbe servita a portare a casa il centrale della Fiorentina.