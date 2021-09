Altro che occasione low cost per la Fiorentina: Corona fa una richiesta monstre per il rinnovo al Porto e si avvicina allo svincolo

Sembrava uno dei calciatori sulla lista della spesa della Fiorentina a inizio estate, prima dell’addio di Gattuso: si tratta di Jesus Corona, esterno un po’ a tutto campo e in forza al Porto da diversi anni. El Tecatito però ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e per questo la società viola sperava di strappare un prezzo di favore, di poco superiore ai 10 milioni di euro. Il club portoghese ha detto no, così come al Milan che intorno a quella cifra si era spinto con la propria offerta. Il messicano alla fine è rimasto in Portogallo ma secondo Calciomercato.com sta facendo richieste monstre per il rinnovo del contratto, intorno addirittura ai 6 milioni. Per questo il suo destino rischia di essere davvero lo svincolo a parametro zero.