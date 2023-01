Altro che occasione, per Boga serve un vero e proprio investimento. La posizione della Fiorentina

Ponte aperto ma non troppo quello tra Fiorentina e Atalanta. Al centro la questione Boga, che la dirigenza viola ha messo nel mirino ma che somiglia a tutto fuorché a un’occasione. Come sottolinea La Nazione, infatti, i neroazzurri chiedono almeno 20 milioni per il loro attaccante, nonostante sia evidentemente fuori dai piani di Gasperini.

Tradotto, la Fiorentina dovrebbe fare un vero e proprio investimento, da una parte per convincere l’Atalanta e parallelamente per battere la concorrenza agguerrita di Marsiglia e Leicester. Una pista sempre più remota dunque, considerando anche che la società ha più volte ribadito la propria fiducia nei confronti di Kouame, Sottil, Ikonè e Nico Gonzalez.