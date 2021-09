Altro che regista, Bianco sempre più protagonista nella Primavera di Aquilani ma da incursore a tutto campo

Un’estate intera passata nel gruppo di Italiano a rintuzzare un reparto che tra assenze e infortuni era un po’ decimato, soprattutto davanti alla difesa: per Alessando Bianco sono stati mesi importanti, culminati con l’esordio in prima squadra in Coppa Italia con il Cosenza. In assenza anche di Pulgar, di ritorno dalla Copa America, Italiano l’ha usato spesso e volentieri da regista, pur consapevole che il ruolo del classe 2002 non sia quello, al netto delle buone impressioni lasciate.

Il giocatore visto in queste due prime gare del campionato Primavera è parso decisamente superiore al livello degli altri e anche oggi in casa Inter il centrocampista si è messo in mostra. Non in regia, quanto con la sua corsa e le sue incursioni: impressionante il coast-to-coast al 90′ da fondo campo fino alla trequarti avversaria. Un giocatore di polmoni oltreché di tecnica, molto diverso dal concetto di regista e a Moena adattato per necessità. La nota stonata? Doverlo vedere ancora con i coetanei invece che testarlo già tra i professionisti, magari in prestito.