Altro che rientro prossimo: esami per Sottil per risolvere il problema alla schiena. L’esterno viola potrebbe anche sottoporsi a un intervento

Tra voci, vocine fatte trapelare ad arte ma evidentemente errate, misteri e mancati report c’era e continua ad esserci grande incertezza intorno alla figura di Riccardo Sottil, assente ormai dal 18 settembre, dalla sfida con il Verona. Da lì i problemi alla schiena non gli hanno dato pace e ormai dopo quasi due mesi non si è ancora mai parlato neanche di rientro in gruppo. E allora, come riporta Tmw, il classe ’99 si sottoporrà ad alcuni esami tra oggi e domani per capire come procedere per risolvere quella che pare essere un’ernia al disco. Non è da escludere anche un intervento chirurgico, dato che ci saranno a breve due mesi di pausa nella stagione della Fiorentina.