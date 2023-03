Altro che Sivas… La UEFA riconosce la perfezione del manto erboso del Franchi e ci fa un mini-documentario

La UEFA ha deciso di dedicare un mini-documentario sulla preparazione del manto erboso dell’Artemio Franchi per le partite casalinghe della Fiorentina, in Conference League ma non solo. Un campo praticamente sempre in perfette condizioni, a differenza di altri campi che i giocatori viola si sono trovati a dover calcare in questa stagione. Nel video interviene anche Stefano Meli, agronomo freelance Consulente per il Comune di Firenze per la manutenzione dei campi sportivi di Campo di Marte, tra cui anche il Franchi.

“Al Franchi ci sono 75 eventi sportivi l’anno: 50% partite e 50% allenamenti – ha detto Meli – L’erba è stata sostituita in estate dopo i concerti. Qui il lunedì vengono fatti i lavori dopo la partita, ritoppando il campo per poi fare trattamenti biostimolanti per far ricrescere un erba più forte. Alle 20:00 entrano in campo i giocatori, durante il match, all’intervallo facciamo un lavoro manuale con i rastrelli. Oggi la tecnologia è fondamentale, insieme al budget a disposizione. I manti erbosi per il calcio hanno avuto un incremento importante a livello di standard richiesto”

