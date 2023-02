Altro che sold out a Braga: l’esodo dei tifosi viola… in uno stadio riempito soltanto a metà

Sono tantissimi i tifosi della Fiorentina che accorreranno all’Estadio Municipale di Braga. Alcuni sono già arrivati nella città o nella vicina Oporto. Tuttavia, per quanto i 1600 cuori viola in Portogallo rappresentino un numero molto importante, il pubblico locale non risponderà con l’atmosfera delle grandi occasioni.

Come riporta Radio Bruno Toscana, sono previsti appena 15mila spettatori in totale, dunque con i 1600 tifosi viola compresi. Va anche detto che il pubblico del Braga non regge il confronto con il top portoghese, il che giustifica numeri apparentemente bassi, ma difficilmente replicati nell’arco di tutta la stagione.