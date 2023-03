Altro che ‘solo a Firenze’, Bandecchi esplode a Terni: “Non mi pento degli sputi ai tifosi. Nel calcio se vinci sei un fenomeno, se perdi un cretino”

Un rapporto sempre molto delicato quello tra i presidenti delle squadre di calcio e le tifoserie, un trend che riguarda un po’ tutti benché a qualcuno piaccia ritenerla esclusiva della realtà viola. A Terni ad esempio il presidente Stefano Bandecchi si è reso protagonista di alcuni alterchi con i tifosi, conditi da sputi reciproci e a Deejay Football Club ne ha parlato così:

“Non mi sono pentito, anzi è la terza volta che i miei tifosi mi sputano. Adesso basta, se fossimo stati vicini, penso che sarebbe andata peggio. Tifosi? I rapporti nel calcio li complicano i risultati. Succede in qualunque categoria, se vinci sei un fenomeno ma se perdi sei un cretino. In più ci tengo a ricordare che se la squadra vince, il presidente non conta niente mentre se perde, il presidente è un cretino”.