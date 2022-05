Altro che turn over, Mourinho vuole conquistare il quinto posto proprio a Firenze

Sarà un match decisivo in ottica viola ma anche un po’ in quella giallorossa, quello di lunedì sera al ‘Franchi’: con i giallorossi a +3 infatti, in caso di successo porterebbero a 6 (più lo scontro diretto) il loro vantaggio, incolmabile a quel punto per la Fiorentina. E non a caso da Roma si parla di un Mourinho intenzionato a fare poco turn over o quantomeno delle rotazioni che non riguardino i big della rosa, Abraham e Pellegrini in particolare. L’intenzione del tecnico portoghese sarebbe quella di chiudere il discorso europeo proprio a Firenze e lo farebbe in caso appunto di vittoria: solo il successo nella finale di Conference League di fine maggio garantirebbe infatti l’Europa League, senza passare dal campionato.