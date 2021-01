Altro che un mese, Kokorin arriva e punta il Torino ma prima c’è la trafila burocratica da risolvere in patria

La traduzione forse un po’ imprecisa di qualche giorno fa aveva fatto temere l’ennesimo colpo pronto subito, ma in prospettiva. Invece per Aleksandr Kokorin non dovrebbe servire così tanto tempo per rendersi utile per la Fiorentina: il giocatore non ha problemi fisici e soprattutto era in fase di preparazione atletica con lo Spartak Mosca, dunque in piena attività. Secondo quanto riportato da Radio Bruno quindi, Kokorin sarà subito impiegabile da Prandelli e magari già convocabile per la sfida di Torino, che però è in programma venerdì prossimo, nell’anticipo serale. Salvo rallentamenti dell’iter burocratico che spetta ai russi che vanno all’estero: Kokorin infatti arriverà in Italia lunedì per firmare il suo contratto con la Fiorentina ma poi dovrà tornare in Russia per farsi rilasciare il visto che gli consentirà di rimanere all’estero per motivi lavorativi.

