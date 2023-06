Altro nome per la porta dopo il flop per Vicario: Fiorentina sulle tracce di un ex Liverpool seguito anche dall’Inter

Sfumato Guglielmo Vicario, l’Inter si guarda intorno alla ricerca di profili alternativi per la porta in caso di cessione di Onana. Secondo Copenaghen Sundays il club nerazzurro è interessato al polacco Kamil Grabara. L’estremo difensore 24enne del Copenaghen piace anche alla Fiorentina, rimasta appiedata allo stesso modo dalla scelta dell’ormai ex estremo difensore dell’Empoli.

Cresciuto nelle giovanili del Ruch Chorzów, nel 2016 Grabara è stato acquistato dal Liverpool. Tuttavia con la maglia dei Reds non trova mai spazio, venendo prima ceduto in prestito all’Aarhus e poi all’Huddersfield Town. Dopo un ulteriore prestito all’Aarhus, il 5 luglio 2021 viene ceduto a titolo definitivo al Copenaghen. Adesso è seguito da Fiorentina e Inter.