Alvaro Canibe a FN: “Fiorentina tra le più seguite in Spagna fino a pochi anni fa. Mercato super se rinnova Vlahovic, Odriozola top ma Callejon…”

C’era una volta la Fiorentina che faceva breccia in Spagna, grazie ai suoi diversi interpreti di idioma iberico e al suo stile di calcio molto spagnoleggiante e ispirato al tiki-taka. Era la squadra di Montella, di un triennio di grande calcio e grandi risultati, che un po’ tutti sognano di tornare a vedere con Vincenzo Italiano, almeno nella mentalità, aspettando una rosa di quei livelli lì. Dalla Spagna però c’è anche chi continua a seguire la Fiorentina, come il giornalista Alvaro Canibe, firma di AS, uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli, e presente al ‘Franchi’ per la sfida con il Torino.

Intanto una curiosità, perché ti sei avvicinato alla Fiorentina e da cosa nasce l’interesse?

“Fin da piccolo ho sempre seguito molto il calcio e la Serie A, pur senza avere una squadre preferita. Sette anni fa visitai l’Italia per la prima volta e mi innamorai di Firenze. La città mi incantò. Sfruttando un momento libero all’interno di quel viaggio, andai con un amico a vedere il ‘Franchi’ e mi innamorai definitivamente anche della squadra. Da quel momento ho iniziato a seguire la Fiorentina. Ho creato anche un account @Sp_Fiorentina e questo ha contribuito a tenermi informato di tutta l’attualità viola, per questo la seguo da vicino e guardo tutte le partite”.

Negli ultimi anni la Fiorentina ha perso il suo appeal internazionale, come è vista oggi in Spagna?

“Fino a pochi anni fa la Fiorentina era una delle squadre italiane più conosciute in Spagna. Da noi la gente non segue molto la Serie A, a parte le partite importanti, ma si orienta più su Champions ed Europa League. Per questo è importante che il club torni in Europa, così può tornare la grande Fiorentina di prima. Nella considerazione di oggi è vista come una squadra di seconda fascia, dietro alle classiche big, se pur con potenziale per tornare ad alti livelli. In Spagna seguiamo molto anche i singoli calciatori spagnoli…”.

E la Fiorentina ne ha due, Callejon e Odriozola, l’ex terzino del Real può far fare il salto di qualità alla squadra?

“L’arrivo di Odriozola è un’ottima notizia per la Fiorentina e per il giocatore. Alvaro si mise in mostra con la Real Sociedad (fu convocato a Russia 2018) e per questo firmò con il Real. Era uno dei migliori spagnoli in quel momento. A Madrid però non ha trovato spazio e fortuna anche perché il titolare inamovibile era Carvajal. Sono sicuro che per la Fiorentina offrirà il salto di qualità decisivo in quella posizione, è un giocatore adatto a Italiano, attacca bene e copre bene, può essere la rivelazione”.

E Callejon invece, può ancora offrire un contributo significativo?

“Con lui è un po’ più difficile da prevedere. Mi aspettavo di più dalla scorsa stagione però il calcio di Iachini non era il suo. Credevo che avrebbe trovato spazio con Prandelli ma non ha avuto continuità neanche con lui. Chissà, con aspettative minori può rappresentare un completamento ideale per Nico e Vlahovic. E poi c’è Sottil che gli morderà le caviglie e gli farà concorrenza”.

Che pensi del mercato estivo della Fiorentina?

“Il mercato viola in generale è stato niente male anche se la maggior parte dei giocatori sono arrivati alla fine. Sono riusciti a tenere un giocatore importante come Vlahovic ed è arrivato Nico Gonzale, che mi pare un top, il super desiderato Torreira e Odriozola a destra. Se ne sono andati giocatori che volevano lasciare Firenze, come Pezzella e Lirola. E’ ovvio che a questa rosa manchi un esterno da salto di qualità però l’arrivo di Italiano mi lascia molta fiducia nel gruppo. Darei un 6,5 al mercato, che potrebbe alzarsi anche a 7,5/8 se arrivasse il rinnovo di Vlahovic”.