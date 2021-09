Alvaro Canibe a FN: “Mi aspettavo di più da Commisso ma con Italiano ha scelto benissimo. Kokorin non mi convince per niente, spero che Vlahovic resti sano”

Con la firma di AS, Alvaro Canibe, Fiorentinanews.com affronta le questioni più rilevanti dell’attualità viola, dal giudizio sulla formazione di Italiano a quello sull’operato di Commisso in questi due anni di presidenza.

Quali sono i punti di forza e di debolezza della Fiorentina?

“La rosa è formata da diversi buoni giocatori, però nessun allenatore è riuscito a farli rendere in questi 2-3 anni. Per esempio, Amrabat era un giocatore che volevano società molto forti ma alla fine è andato alla Fiorentina. Né Iachini, né Prandelli l’hanno saputo sfruttare. Qualcosa di simile è successo in varie fasi della stagione anche a Milenkovic e Castrovilli. Credo davvero che la squadra sia valida e aveva bisogno di un allenatore che trasmettesse sicurezze e convinzioni: per questo Italiano è uno dei punti di forza, l’abbiamo già visto nelle prime partite, dove lo stesso Nico Gonzalez ha rappresentato un elemento importante. Un elemento di incertezza è forse la tenuta mentale: l’anno scorso reagire ad un gol subito era sempre complicato, per questo sono curioso di vedere come reagirà la squadra ai momenti difficili”.

Ti convince Kokorin come vice Vlahovic?

“Per niente, mi ha sorpreso abbastanza il suo arrivo il gennaio scorso e non l’ho capito molto bene. E’ un giocatore che aldilà dei problemi avuti fuori dal campo, non aveva dimostrato niente per giocare nella Fiorentina. Nove gol negli ultimi due anni e più di sette infortuni nell’ultimo anno. Mi è parso un errore fin dal primo momento e continua ad esserlo. Spero che Vlahovic non si faccia male”.

Italiano è stato la scelta migliore quindi dopo l’addio di Gattuso?

“Per me sì, senza alcun dubbio. Quando esplose il caso Gattuso pensavo che fosse un errore di Commisso e con questo episodio avrebbe compromesso la stagione della Fiorentina, però la scelta del sostituto non avrebbe potuto essere migliore. Gli acquisti arrivati alla fine fanno sì che abbia bisogno di tempo per far funzionare la squadra. E’ l’allenatore di cui aveva bisogno il club per rialzare gli animi dei tifosi. La serata della partita col Torino è stata spettacolare”.

Mentre sulla gestione di Commisso: ti ha deluso o soddisfatto finora?

“Credo che tutti si aspettassero qualcosa di più dalla nuova proprietà in questi anni. Sportivamente, la squadra è rimasta alla deriva in questi due anni e il proprietario deve essere più esigente sui risultati, perché la Fiorentina è una grande club in Italia. Su questo ci sono margini di miglioramento. E’ vero anche che è un presidente che ha molto interesse per la squadra e la città: la sua battaglia con la Sovrintendenza per lo stadio mi piace molto e ha puntato forte sul Viola Park. Per il resto è un tipo molto battagliero e un po’ stravagante, nel bene e nel male: la sua battaglia ostinata contro la stampa per esempio non è parsa molto in linea con i reali problemi che aveva la squadra. Il giornalismo ha dei problemi oggettivi ma Rocco è stato duro anche con giornalisti che non avevano molte colpe”.

In conclusione, cosa rappresenta la Serie A oggi in Spagna, è ancora attrattiva per il pubblico?

“La Serie A è il terzo campionato più seguito in Spagna, dopo Liga e Premier. L’arrivo di Ronaldo fece aumentare il seguito e in questi ultimi anni la percezione del ‘Calcio’ è cambiata. La maggior parte diceva, senza vedere le partite, che era un calcio noioso e di catenaccio, mentre a mio avvio è tra le leghe più interessanti (per me ora anche più di quella spagnola).Questa sensazione per fortuna è cambiata nel sentito comune”.