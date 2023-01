Alvini vicino a salutare la Serie A: la Cremonese ha già il sostituto

Dopo la pesante sconfitta casalinga di quest’oggi contro il Monza di Raffaele Palladino, l’allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini è ad un passo dal licenziamento. Ultimo in campionato, il tecnico toscano era stato fortemente messo in discussione già dopo la sconfitta della scorsa settimana a Verona, ma dopo il KO di oggi adesso manca soltanto l’ufficialità.

La dirigenza lombarda in queste ore avrebbe già contattato il suo successore: stiamo parlando dell’ex Palermo e Genoa Davide Ballardini, ormai senza contratto dal dicembre 2021 quando fu costretto a lasciare la panchina del grifone. La prima ipotesi è quella di un contratto della durata di un anno e mezzo, con la conferma anche in caso di retrocessione con la possibilità di riprogrammare l’immediata risalita in Serie A. Già questa sera potrebbe arrivare l’ufficialità.