Alvino a FN: “Il rigore fischiato alla Fiorentina contro il Napoli è stato il primo di tanti errori. Domani sarà una partita brutta e sporca”

In vista della partita di domani tra Napoli e Fiorentina, noi di Fiorentinanews.com abbiamo contattato il giornalista partenopeo Carlo Alvino.

Alvino, hanno fatto discutere alcune sue dichiarazioni di qualche settimana fa sul rigore concesso alla Fiorentina contro il Napoli per il presunto fallo di mano di Zielinski. Cosa ci può dire a riguardo?

“Il penalty concesso ai viola alla prima giornata di campionato è stato il primo di un susseguirsi di errori che hanno caratterizzato il cammino del Napoli e di altre squadre in questa stagione. C’è stato poi un chiarimento da parte degli arbitri sulla regola dei falli di mano in area, ma questo confronto si sarebbe dovuto svolgere prima dell’inizio del campionato”.

Il Napoli arriva alla sfida di domani con la difesa decimata. Crede che questo possa essere un fattore determinante per la partita?

“Sicuramente la formazione di mister Gattuso non sarà agevolata da assenze importanti come quelle di Koulibaly e Maksimovic, anche perché la Fiorentina in attacco ha un grandissimo potenziale con giocatori come Vlahovic, Chiesa e Cutrone. Mi auguro e credo che Luperto tornerà a disposizione e possa partire titolare, consentendo a Di Lorenzo di giocare nella sua posizione naturale di terzino. Quella della difesa non può essere un’alibi per un Napoli che deve vincere a tutti i costi”.

Entrambe le formazioni hanno un po’ deluso in questa prima parte di stagione. Che partita si aspetta di vedere al San Paolo?

“La Fiorentina sicuramente arriva al match di domani revitalizzata dalla bellissima vittoria contro l’Atalanta e da quella contro la SPAL in casa. Il Napoli invece ha vinto contro il Perugia in Coppa Italia e il morale non è ancora dei migliori. Mi aspetto una partita brutta e sporca, dove chi vorrà portarsi a casa i tre punti dovrà lottare fino alla fine. Entrambe le squadre hanno una gran voglia di vincere”.