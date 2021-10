Alvino: “La sfida tra Vlahovic e Osimhen? L’attaccante viola ha dimostrato di essere più cattivo”

Fiorentina-Napoli è anche il confronto diretto tra due attaccanti di livello come Vlahovic e Osimhen. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino commenta così questo duello tra centravanti che andrà in scena oggi al ‘Franchi’.

“La sfida tra Osimhen e Vlahovic? Vedo l’attaccante della Fiorentina più cattivo rispetto a Osimhen e con gli stessi margini di miglioramento. E’ bello vedere che entrambi sono protagonisti in questa Serie A, vedremo chi vincerà la gara a suon di gol”.

Poi Alvino aggiunge: “La fortuna di Osimhen è avere un allenatore come Spalletti, che sarà in grado di tirargli fuori ancora quel qualcosa che lo stesso giocatore non sa di avere. Lo definirei un attaccante moderno e completo, senza fare paragoni è un unicum”.