Alzare l’offerta sì, ma fino a un certo punto. Il Leicester ha già individuato l’alternativa a Nico Gonzalez

In questi giorni abbiamo raccontato di come le dichiarazioni del dg della Fiorentina Joe Barone in merito a Nico Gonzalez non abbiano scoraggiato più di tanto il Leicester. Il club inglese infatti punta molto sull’argentino, e sarebbe disposto anche ad alzare la propria offerta per cercare di convincere Commisso.

Tuttavia, si legge su 90min.com, il Leicester avrebbe bisogno di più di un rinforzo per rimettere a posto una classifica che al momento lo vede alle prese con la lotta salvezza. In tal senso, sembra ormai ad un passo l’accordo sulla base di 20 con il Copenaghen per il difensore Viktor Kristiansen.

Questa operazione non esclude Nico Gonzalez, ma al contempo il Leicester sta facendo le opportune valutazioni. Va bene provare a convincere la Fiorentina, ma gli inglesi non alzeranno la loro offerta all’infinito. Oltretutto al tecnico Brendan Rodgers piace molto anche Azzedin Ounahi dell’Angers, profilo che ad oggi rappresenta la prima alternativa a Nico.