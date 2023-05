Amatucci: “Aquilani è un esempio per me. Commisso? È sempre bello vedere che ci segue. Con la Roma una sfida infinita”

Il centrocampista della Primavera della Fiorentina Lorenzo Amatucci ha parlato a Sportitalia della sua stagione:

“Ho segnato pochi gol ma importanti, quello in finale contro l’Inter il più importante di questa stagione. Il mister mi fa provare molto i calci piazzati, infatti qualche gol l’abbiamo trovato. Per me Aquilani è un esempio, devo ringraziarlo per tutto, per come mi ha fatto crescere e lo ringrazierò per tutta la vita”.

E sulla Nazionale: “E’ sempre un onore, quest’anno abbiamo l’Europeo e per me è speciale. Siamo un grande gruppo, è questa la nostra forza, i nostri premi sono per tutto lo staff e la società. Non parla spesso il mister in campo, ma quando parla si sente.

Infine sui Playoff: “Con la Roma è una sfida infinita, in campo vedremo chi riuscirà a vincere. Ci auguriamo il meglio per queste fasi finali. Quando Commisso viene al campo per noi è importante, è sempre bello sapere che ci seguono”.