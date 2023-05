Amatucci: “Oggi ho segnato un gran bel gol, è una soluzione che provo spesso. Biraghi un esempio per me”

Regista e mente della Fiorentina Primavera, Lorenzo Amatucci oggi ha messo la firma sul 2-0 rifilato al Lecce dai ragazzi viola, incastonando all’incrocio dei pali una meravigliosa punizione. Il centrocampista aretino ha poi parlato ai canali ufficiali gigliati: “Il gol del 2-0? Ho visto spesso Biraghi calciare in prima squadra, è un esempio. Oggi un gran bel gol. E’ una soluzione che avevo provato in settimana, l’aveva provata anche altre volte. E’ un tirocross, sono stato fortunato che la palla sia entrata, ma la volevo mettere lì”.

“Venivamo da due sconfitte in campionato, è stata una partita importante per rialzarci e per la corsa playoff. Mancano tre gare, daremo tutto e cercheremo di posizionarci nel migliore dei modi”.