Ambrosini: “Mio figlio ha il diabete di tipo 1, una malattia incurabile”. Il toccante annuncio dell’ex Fiorentina

E’ un momento molto difficile quello che sta attraversando Massimo Ambrosini. Sui propri canali social l’ex giocatore anche della Fiorentina ha rivelato di aver ricevuto, sei mesi fa, la notizia che al suo figlio più piccolo Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1. Una malattia autoimmune, cronica e degenerativa che può avere delle conseguenza gravissime.

Tramite un video, Ambrosini racconta di come lui e la sua famiglia siano costretti a tenere costantemente monitorata la glicemia del bambino, facendogli più volte al giorno iniezioni di insulina. Ad oggi il diabete di tipo 1 è una malattia incurabile e per questo Ambrosini, così come le famiglie delle oltre 200mila persone che ne soffrono, si schiera a fianco della Fondazione Italiana Diabete affinché si possa finanziare la ricerca per trovare una cura.