Ambrosini: “Torreira non è Pizarro ma ai tifosi della Fiorentina piacerà. Gonzalez? Si completa con Vlahovic, è venuto per incidere”

L’ex giocatore della Fiorentina e attuale commentatore per DAZN Massimo Ambrosini è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della squadra viola: “La rosa è molto interessante, l’allenatore è bravo e mi sembra che i giocatori siano dentro al progetto. C’è gente di qualità, poi è innegabile che la presenza di Vlahovic certifichi che la squadra è forte. Torreira? E’ uno che ha qualità di palleggio e che vede il gioco. Il suo meglio l’ha dato con Giampaolo, il cui gioco passava tanto dal vertice basso: non è Pizarro perché lui era unico, ma il pallone sa gestirlo bene e può riceverlo anche se pressato. Ha personalità e quando c’è da giocare duro non si tira indietro: ai tifosi viola piacerà”.

E poi su Nico Gonzalez ha aggiunto: “Non lo conoscevo tantissimo ma mi sembra un giocatore sveglio. Lo vedo calato abbastanza nella parte, nel ruolo, si vede che è venuto per incidere. Mi sembra adatto al nostro calcio e con Vlahovic si completa, è furbo e scaltro: lo seguirò”.

E infine su Amrabat: “Le combinazioni della mediana sono varie, quello che conta è la testa con cui vai in campo. L’allenatore vede e giudica: se ritiene Amrabat in forma allora può farlo entrare e dargli spazio, in caso contrario lo terrà fuori”.