Amdouni: “La sfida con la Fiorentina? Abbiamo fatto grandi cose, perché fermarsi qui? E’ ora di vincere qualcosa”

L’attaccante del Basilea, Zeki Amdouni, in un’intervista rilasciata a Uefa.com, ha parlato della doppia sfida con la Fiorentina, valida per le semifinali di Conference League.

“Non abbiamo necessariamente niente da perdere – ha detto – Dire che è un punto di partenza sarebbe disfattista, abbiamo fatto molte cose buone. Allora perché fermarsi qui?”.

E poi: “Io non c’ero, ma negli ultimi tre o quattro anni il Basilea non ha vinto nulla e diciamo solo che i tifosi si aspettano grandi partite e trofei. Ci sono sempre, ma per riempire uno stadio, per avere una bella atmosfera o perché la città sia davvero animata, dobbiamo vincere delle coppe”.