Amelia: “Guardate la Fiorentina che punta a vincere la Conference League, credo che ci sia l’influenza di Mourinho in tutto ciò”

“Guardate la Fiorentina, che punta a vincere la Conference League. Credo proprio che ci sia l’influenza di Mourinho su tutto ciò”. Di questo fatto è convinto l’ex portiere di molte squadre di Serie A e della Nazionale, Marco Amelia, che è stato intervistato da Tuttomercatoweb.

Amelia ha specificato: “Sono dell’idea che si debba essere sempre ambiziosi. Invece sento allenatori che vedono le coppe come un peso, tornei di secondo livello solo perché non sono la Champions. Che pensano a concentrarsi sul campionato. Non è giusto, cosa ti qualifichi a fare allora? Le coppe vanno onorate sempre, questo dev’essere il calcio. E Mourinho è ambizioso, competitivo, ha una mentalità incredibile e tutti ne dovrebbero prendere esempio. Se gioca l’amichevole del giovedì con la squadra di Serie C vuole vincere comunque. Questa mentalità è stata trasportata un po’ a tutti nell’intero ambiente. Con la vittoria in Conference League ha scatenato qualcosa di bello in città, ci si è resi conto che vincere una coppa è sempre bello. Ed evidentemente se ne sono accorte anche le altre squadre”.