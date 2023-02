Amerini: “Amrabat non cambia volto alla squadra nè risolve le partite, per una bella offerta può partire. Terzic potrà minare l’intoccabilità di Biraghi”

L’ex centrocampista della Fiorentina Daniele Amerini, oggi procuratore, a Radio Bruno analizza svariate situazioni di casa viola, dal campo al mercato. Ecco le sue parole: “La partita con la Juve si prepara da sola, non servono motivazioni. A me fanno più paura partite che mentalmente invece si possono sbagliare e la Fiorentina lo ha fatto. Alla Fiorentina manca tanto la finalizzazione, gli avversari hanno imparato a conoscere la squadra tanto che Italiano ha provato a cambiare. Gonzalez in condizione può dare questo cambio di marcia davanti, purtroppo gli attaccanti molto spesso non hanno capitalizzato le occasioni create. L’argentino si è visto a sprazzi, a volte sembra che voglia risolvere da solo la partita. Non scordiamo che lui, Castrovilli e Sottil sono mancati e sono giocatori con idee e che possono risolvere la partita. La squadra dovrebbe però far meglio anche senza di loro”.

Prosegue Amerini: “Amrabat? Ottimo giocatore ma non è quello che cambia volto alla squadra né risolve le partite. Rimpiazzabile, ci penserei di fronte ad una grande offerta. E’ una cessione che ci può stare. Il giocatore secondo me vuole lasciare la Fiorentina. Terzino sinistro? E’ chiaro che se Biraghi è stato fatto capitano avrà delle doti di un certo tipo. In Italia i terzini sinistri non abbondano. Certo ultimamente non ha convinto, Terzic ha fatto delle buone cose ma non è semplice decidere di mettere fuori Biraghi. Se alla lunga il serbo dimostrerà di migliorare ancora potrà fare in modo che Biraghi non sia più intoccabile”.