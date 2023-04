Amerini: “Bianco ha bisogno di un passaggio nelle categorie inferiori per arrivare in Serie A. Ikone? Enorme potenziale ma si perde in un bicchier d’acqua, Gonzalez il più forte della Fiorentina”

L’ex centrocampista della Fiorentina ed ora procuratore Daniele Amerini ha analizzato la situazione di vari calciatori gigliati a Radio Bruno. Ecco cosa ha detto l’ex giocatore viola: “I giocatori di qualità per come la vedo io possono giocare in tutti i ruoli. Castrovilli quando sta bene ha la progressione per rompere le linee difensive avversarie. Da regista può giocare in emergenza, lo vedo in un altro ruolo. Il calcio moderno sta cambiando e prevede rotazioni ampie, cambi di posizione che coinvolgono quasi tutti, dai terzini ai centrocampisti. Martinez Quarta è il difensore viola che gioca meglio con la palla, vede benissimo il gioco”.

Poi ha proseguito: “Gonzalez se riceve qualche critica è perchè potenzialmente è il giocatore con più talento nella Fiorentina. Tutti vorrebbero vederlo giocare sempre al 100%, ma anche al 60-70 è un giocatore importante. Ikone si perde in un bicchier d’acqua e se non riesce ad esprimersi quando il gruppo gira, qualche pinto interrogativo c’è. Il potenziale però evidentemente c’è, ed è enorme. Si perde nell’ultima giocata, nella rifinitura”.

Infine: “Bianco? I giovani devono avere anche la fortuna di riuscire ad avere spazio nel momento giusto. E’ stato messo dentro quando la squadra non girava, non per colpa sua. Spesso serve un passaggio nelle categorie inferiori per arrivare in Serie A e credo sia il caso del centrocampista viola”.