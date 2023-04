Amerini: “Primavera? Difficile il passaggio diretto in Prima Squadra. Della Fiorentina vedo pronto Kayode. Bianco? Un po’ di Serie B ci vorrebbe”

Daniele Amerini, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio Toscana per fare il punto sui giovani della Primavera, scesi in campo nella sconfitta contro la Roma in finale di Coppa Italia. Ecco cosa ha detto:

“Di giovani che vanno direttamente dalla Primavera alla Prima Squadra ce ne son pochi. L’ha fatto gente come Del Piero, ma insomma non è semplice. Della Fiorentina fisicamente è pronto Kayode, ma giocare con continuità è un altro conto. Anche Distefano e Amatucci sono bravi, ma bisogna vedere fino a che punto sono realmente pronti”.

E su Bianco: “Lui invece ha 21 anni quindi già grandicello. Per un giovane ci vuole anche un po’ di fortuna. Ad Alessandro, secondo me, farebbe bene un passaggio in Serie B prima di tornare alla Fiorentina, gli ci vorrebbe”.