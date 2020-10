Amerini: “Un centravanti per la Fiorentina nel prossimo mercato. Pedro? Non gli è stato dato tempo. Iachini vincerà o morirà col suo credo”

L’ex centrocampista della Fiorentina, ora intermediario di mercato, Daniele Amerini, intervenuto all’interno di CasaViola, ha parlato di Iachini e delle difficoltà che sta avendo a Firenze: “Vincerà o morirà col suo credo. Ma è giusto così. Si fida dei giocatori che ha e andrà avanti così”.

Sul mercato: “Un nuovo centravanti per la Fiorentina? Dipenderà anche che cosa farà la squadra in campionato. Fino ad oggi gli attaccanti presenti in rosa hanno fatto male, non tengono mai la palla, non fanno salire la squadra. Per questo credo che la società debba intervenire nel prossimo mercato. La difesa è stata sistemata con Martinez Quarta e il centrocampo è un signor reparto. Pedro? E’ un giocatore forte, noi non gli abbiamo dato tempo per ambientarsi e mettersi in mostra. Adesso invece sembra essere un giocatore più completo e pronto anche per il nostro campionato”.