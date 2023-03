Amor: “Ho un ricordo bellissimo di Firenze e della Fiorentina. Avevamo una grande squadra e i tifosi viola la vivevano al massimo”

La leggenda del Barcellona, ma anche ex Viola, Guillermo Amor, è stato intercettato da Sportitalia per parlare del Clasico di Copa del Rey fra la sua ex squadra e i rivali di Spagna. Amor ha poi ricordato anche la sua parentesi a Firenze:

“El Clásico ha un significato che va oltre la partita in sé, lascia sempre qualcosa: è una delle partite più importanti del mondo, sai che tutti i paesi si fermano per guardarti. Giocarla è una delle sensazioni e delle esperienze più belle che un calciatore possa provare”.