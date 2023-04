Amoroso: “Fiorentina-Juventus in finale di Coppa Italia. Ad Italiano farebbe comodo Nuno Gomes”

Christian Amoroso è uno dei giocatori che ha potuto alzare l’ultima Coppa Italia vinta dalla Fiorentina. “Sicuramente è un bel ricordo perché è arrivato in un momento di grande difficoltà infatti da lì a poco la società è fallita – ha detto l’ex centrocampista viola a SportItalia – Ricordo un’emozione forte perché la piazza di Firenze è molto calda. Stadio pieno ed una città in subbuglio già da dieci giorni prima. Potendo scegliere chi regalerei ad Italiano di quella squadra? Nuno Gomes farebbe comodo! La compagine di Italiano crea molto gioco e molte occasioni da gol ma fa fatica a buttarla dentro”.

Poi ha aggiunto: “Tra le squadre che la Fiorentina poteva incontrare penso che la Cremonese fosse la più abbordabile. È anche vero che in coppa si è trasformata e non sembra nemmeno la stessa squadra che gioca il campionato. Però rimane un turno agevole per la Viola. E poi? Non posso esprimere una preferenza fra due squadre così forti. Se ti devo dire chi secondo me passerà il turno allora dico la Juventus perché solo la mente in questo momento è più in forma e ha più fiducia dei nerazzurri. Ho visto molti giocatori di Inzaghi sottotono ultimamente”.