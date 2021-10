Amoroso: “Italiano ha dato un’identità precisa alla Fiorentina, il centrocampo viola sta facendo molto bene. Bonaventura è rinato, Pulgar…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Christian Amoroso, ha parlato dei temi del momento in casa viola a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Il centrocampo di Italiano sta facendo davvero bene: Bonaventura sembra rinato, mentre Duncan si sta rivelando un ottimo acquisto. Il reparto ha le idee chiare e in campo si vede: la Fiorentina gioca un grandissimo calcio. L’importante è che ci sia una mentalità ben precisa, cosa che Italiano ha dato alla squadra. Quando questa c’è, vengono perdonati anche i passi falsi. Pulgar? Sta migliorando, è in crescita e sembra tutt’altro calciatore rispetto alle stagioni scorse. Sta ritrovando la fiducia avuta al Bologna e che ha sempre mantenuto in Cile”.