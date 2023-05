Amoruso: “Andare oltre mi sembra difficile, ma l’ottavo posto va tenuto. Oggi il miglior difensore della Fiorentina è Ranieri”

L’ex giocatore viola Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina ad oggi è ottava, e quel posto lì va mantenuto. Migliorarlo la vedo dura. Siamo in un momento della stagione in cui, con tante partite e con il primo caldo, gli allenamento servono solo a tenersi in movimento e non devono essere pesanti perché il rischio è di ingolfarsi. Difesa? Martinez Quarta sembrava quello più in forma, poi ha avuto degli svarioni che secondo me sono stati dovuti alla concentrazione. Degli altri tre quello che sta dando più garanzie è Ranieri, ogni volta che viene chiamato in causa offre delle prestazioni perfette”.

E poi ha aggiunto: “Oggi l’undici ideale non esiste più, gli allenatori hanno bisogno di un numero più ampio di giocatori che possano garantire prestazioni importanti. Il calcio di oggi è molto dispendioso, e il recupero della palla è fondamentale per andare poi a fare gol. Non sono così sicuro che a Napoli giocherà la formazione titolare, penso che Italiano la terrà per il Basilea“.