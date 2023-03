Amoruso: “Bisognava accorgersi che l’anno scorso la rosa era stata sopravvalutata. La Fiorentina resta una squadra discontinua”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “A Verona la prestazione è stata ottima, utile per dare continuità alla qualificazione in Conference League. Detto questo la squadra resta discontinua e credo che Italiano stia cercando di capire come migliorare il rendimento complessivo. E’ evidente che l’anno scorso la rosa sia stata sopravvalutata, i segnali c’erano e bisognava rendersene conto”.

E poi ha aggiunto: “Auguriamoci che i calciatori e il mister abbiano capito che devono dare qualcosa di più, soprattutto nei dettagli. I difensori ad esempio sono bravi, ma ogni tanto si addormentano. Contro il Milan penso e spero che scenderà in campo la miglior formazione possibile”.