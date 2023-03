Amoruso: “Commisso è bene che parli solo di soldi, cosa c’entra tirare in ballo di continuo altri club? Dimostra che sta rosicando”

“Il campionato è importante, a prescindere da quella che è la partita successiva. Non puoi permetterti di lasciare andare niente, hai tante incongruenze e non puoi dare segni di mantenimento. Devi autoconvincerti per andare sempre a mille. Stasera Cabral deve giocare, tutta la vita. Lui e Jovic stanno facendo benino, niente di più – ha detto a Radio Bruno l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso – Commisso è meglio quando parla di soldi che quando parla di calcio. Parlare di altre società dimostra che stai rosicando, perché devi occuparti di altri giocatori? Pensiamo noi che stiamo vivendo comunque una stagione interlocutoria. Cosa c’entra tirare in ballo altri club mentre qui abbiamo i nostri problemi?”.