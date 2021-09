Amoruso: “Fiorentina? ottima partenza, ma deve imparare a gestire le forze e recuperare le energie”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore viola, ha risposto ad alcune domande sulla condizione attuale della Fiorentina a Radio Bruno: “Che valore dare alla prestazione di Udine? io da settimane dico che la squadra migliora ogni partita. Durante il secondo tempo contro l’Inter si è visto un calo, Handanovic è stato migliore in campo ma fondamentalmente la Viola si deve abituare a un ritmo di gioco superiore ai 45 minuti. E’ normale che squadre superiori mandino fuori giro, l’esperienza fa tanto, ricordiamoci che la squadra è giovane e in fase di crescita ed evoluzione, il giudizio generale resta positivo. Il discrimine qual è? Quando affronti grandi squadre, col Napoli si capirà di più. Deve imparare a gestire le forze e recuperare le energie“.