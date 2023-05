Amoruso: “Basilea ha eliminato il Nizza ma la Fiorentina è superiore. Nella difesa viola non c’è calciatore di spicco, Milenkovic non esente da errori. Italiano? Per la prima volta in Europa ma sta facendo bene”

L’ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato a Tvplay.it in vista della sfida europea tra Fiorentina e Conference League.

Ecco le parole dell’ex calciatore pugliese: “Mi aspetto una partita in cui la Fiorentina possa far prevalere la propria superiorità. Il Basilea è una buona squadra, ma la Viola secondo me sia a livello tecnico che tattico ha qualcosa in più. I match in Europa non vanno sottovalutati anche perché il Basilea ha eliminato nei quarti il Nizza che un po’ tutti pensavano potesse approdare in semifinale. La Fiorentina favorita per la vittoria della Conference? Penso che se la Fiorentina dovesse andare in finale l’analisi deve essere fatta in modo diverso perché nella partita secca può succedere di tutto e sia West Ham e AZ sono buone squadre. Nelle finali gli episodi fanno spesso la differenza”.

Un giudizio sul lavoro di Italiano? Quale difensore, da ex del ruolo, pensi possa essere l’uomo sui cui tutta linea debba appoggiarsi?

“Nella difesa della Fiorentina non vedo un calciatore di spicco rispetto agli altri perché nel corso della stagione un po’ tutti hanno commesso errori. Sicuramente Milenkovic è quello che può risultare più affidabile per una questione caratteriale e di caratteristiche, ma anche lui non è stato esente da errori. A me quest’anno sta piacendo molto Ranieri perché quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto con buone prestazioni, penso che l’anno in prestito alla Salernitana lo abbia aiutato a crescere. Su Italiano penso che nonostante tutto stia facendo un buon lavoro. La Fiorentina è in finale di Coppa Italia e si appresta a disputare una semifinale europea, nel corso della stagione Italiano ha fatto alcuni cambiamenti che per il momento gli stanno dando ragione. Non dimentichiamoci che è ancora un tecnico inesperto e che per la prima volta in carriera sta gestendo una squadra impegnata anche in Europa”.