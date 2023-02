Amoruso: “In campionato ci aspetterà tutt’altro tipo di partita, ma finalmente ho visto una Fiorentina bella e spregiudicata. Cabral…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è ha parlato a Radio Bruno Toscana per commentare il grande successo della squadra viola in Conference League: “Il Braga ci ha messo del suo, con un’enorme quantità di errori. C’è da dire, però, che la Fiorentina ha fatto un’ottima partita: davanti i giocatori si sono mossi benissimo e gli attaccanti hanno trovato la via del gol. Prendiamo atto, però, che domenica ci aspetta tutt’altro tipo di partita“.

Sulla gara contro l’Empoli: “La Fiorentina sta perdendo tantissimo contro le squadre sulla carta inferiori: per fare un esempio, è brutto perdere sei punti su sei contro il Bologna. Ma è un grande sospiro di sollievo vedere finalmente una squadra bella, spregiudicata. Jovic e Cabral? Celebrare il serbo è quasi più facile, visto che è rimasto in campo per settanta minuti. L’altro, però, ha impressionato in veramente poco tempo“.