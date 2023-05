Amoruso: “Italiano ha peccato di egoismo con Jovic: troppa insistenza sul ruolo, non è un centravanti. Poco da rimproverare alla Fiorentina vista a Roma”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Credo che Italiano abbia scelto Jovic fin dal principio, evidentemente l’ha sacrificato a fare il centravanti, ovvero ciò che lui non è. Il serbo non è un lottatore, non ti puoi aspettare che corra a riprendere il pallone. Qui l’allenatore ha peccato di ‘egoismo’ nell’insistere con questa sua fissazione. Con tutto quello che è costato, a livelli di stipendio…”.

Sulla finale di mercoledì: “Si può rimproverare poco alla Fiorentina vista all’Olimpico. Unica cosa: la fase difensiva è da rivedere. Troppo esagerato tenere la difesa così alta con Milenkovic, roccioso ma non velocissimo, e uno aggressivo come Quarta“.