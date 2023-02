Amoruso: “Italiano ha sostenuto l’acquisto di Jovic, mi aspetto lui in campo a Verona. Ma la Fiorentina sta cominciando a capire i movimenti di Cabral”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana partendo dalla gara di ieri sera: “Paradossalmente i due gol del Braga sono arrivati in un buon momento dei viola, e devo dire che in entrambi i casi la difesa è uscita malissimo. Poi per fortuna c’è stata la reazione, nonostante un arbitraggio ridicolo che dovrebbe comportare la sospensione a vita dalle competizioni europee di Bastien e dei suoi collaboratori. Ad ogni modo il Braga si è rivelato nettamente inferiore alle aspettative, brava la Fiorentina ad approfittarne.

E poi sulla sfida di Verona ha aggiunto: “Tatticamente è la partita giusta per la Fiorentina, perché gli scaligeri dovranno fare punti e quindi potrebbero lasciare degli spazi. Attaccanti? Non so cosa frulli nella testa di Italiano, però la scelta di Jovic è stata sostenuta anche da lui e quindi mi aspetto il serbo in campo al Bentegodi. Certo, Cabral è in fiducia e mi sembra che anche la squadra stia cominciando a capire i suoi movimenti”.