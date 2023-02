Amoruso: “Jovic è un acquisto sbagliato, ma ormai bisogna andare avanti così. A Italiano serviva un altro tipo di attaccante”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per dire la sua sugli attaccanti viola: “Italiano aveva bisogno di un attaccante fisicamente strutturato, ma non è arrivato e quindi si va avanti così. Probabile che la società stia già cercando il bomber per l’estate. Jovic? Il suo acquisto è stato sbagliato, non è un attaccante e lo si vede dai movimenti che fa o meglio che non fa. Per lo meno Cabral è un centravanti vero, che poi possa piacere o meno è un altro discorso. Amrabat? L’offerta del Barcellona non poteva essere accettata. Il discorso sarebbe stato diverso in caso di acquisto a titolo definitivo”.