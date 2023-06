Amoruso: “Jovic ha giocato di più alla fine, ma per provare a far mercato. Amrabat partirà, occhio a Gonzalez e a Milenkovic”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare dell’annata viola appena trascorsa: “La stagione è assolutamente positiva, il mio voto rimane sette. Chiaramente bisogna ripartire da dove si è arrivati. Commisso ha detto una cosa vera: il tifoso può essere arrabbiato, ma nelle finali ci devi arrivare. Ed è vero, non si possono dare per scontate. Bisogna mantenere questo tipo di fame”.

Sul calciomercato: “Devi rimpiazzare i due-tre che andranno via: uno è Amrabat, poi ce n’è più di uno a rischio. Anche Gonzalez può partire, ma ci metto anche Milenkovic. Dipende tutto dall’operato della società e dalla tipologia di personalità sulla quale si vuole costruire la squadra”.

Su Jovic: “Ho la sensazione che, alla fine, abbia giocato per provare a far mercato. Per quanto abbia segnato 2-3 gol nel finale di campionato, l’attitudine del serbo è quella. Anche perché l’idea di Jovic punta centrale… è stata sbagliata a prescindere”.