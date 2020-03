Amoruso: “La Fiorentina dovrà andare sul mercato, Pulgar non imposta e Badelj”

L’ex giocatore Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando delle partite: “. Si gioca, non si gioca. Anche per i calciatori non è stato bello, non un bello spettacolo. Neanche le altre partite oltre a quella della Fiorentina. Le squadre che stanno retrocedendo hanno fatto partite incredibili.

E su Badelj: “Io ho detto una cosa, tra Badelj e Pulgar il regista è Badelj. Che sia in confusione, anche se ha fatto cose buone, è chiaro. Pulgar non imposta. L’unico regista che abbiamo è Badelj. Non sono innamorato, ma se vuoi far passare la squadra serve lui. La Fiorentina dovrà andare sul mercato, serve un regista, un difensore ed un attaccante che sa fare da solo.