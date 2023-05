Amoruso: “La Fiorentina non può preoccuparsi di questo Basilea, sennò tanto vale rimanere a Firenze. Accentrerei Nico Gonzalez”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore viola Lorenzo Amoruso, in vista della partita della Fiorentina contro il Basilea. Queste le sue parole: “Se la Fiorentina gioca come sa, a Basilea la partita se la porta a casa. Il gol che fa più male all’andata è il primo, perché il secondo è stato figlio di un rimpallo. Il rendimento dei difensori è stato altalenante, tranne Ranieri tutti hanno commesso errori importanti, così come buone partite.

Non è stato un reparto irreprensibile, abbiamo subito tanti gol. L’anno scorso era il primo anno con Italiano, quest’anno sembra che si sia imparato poco sotto quest’aspetto. La squadra sta migliorando, ma ci sono stati errori madornali. Il gioco di Italiano espone a rischi, ma non dovresti esporti più di tanto. Se sei in difficoltà non devi vergognarti a spazzare. Insistere su certe azioni può essere pericoloso. Se la Fiorentina si preoccupa di una squadra come il Basilea, possiamo rimanere a Firenze. Loro giocano sempre nella stessa maniera. Davanti metterei Cabral, l’unica cosa che farei è accentrare un esterno, punterei su Nico Gonzalez“.