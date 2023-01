Amoruso: “La Fiorentina venderà uno dei suoi big a gennaio, Gonzalez o Amrabat che sia. Ma non mi strapperei i capelli se…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del calciomercato viola, cominciando da Nicolas Gonzalez: “Si era rotto già qualcosa, era piuttosto evidente. Con questi rapporti tesi tra la società e il calciatore, è normale che davanti a 35 milioni di € la Fiorentina valuti la cessione e spinga per vendere l’argentino. In caso si concretizzasse il tutto, vediamo come i soldi andranno reinvestiti; magari non necessariamente in un esterno, o la cifra non verrà spesa subito. Era stato dichiarato immobilismo nel mercato in entrata…“.

Su Sofyan Amrabat: “Ringrazierei un top club con 35 milioni pronti. Non mi strapperei assolutamente i capelli per una sua cessione, ma neanche per quanto riguarda Gonzalez. Sono sicuro che la Fiorentina venderà uno dei suoi big a gennaio“.