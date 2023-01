Amoruso: “Le parole di Barone sulle uscite sono chiare. Non penso che arriveranno attaccanti in questa sessione di mercato”

L’ex difensore gigliato Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno: “La Fiorentina ha bisogno di cambiare qualcosa, soprattutto in attacco. Per quanto riguarda il calciomercato, penso che le parole di Barone sono state chiare, i due gioielli non lasceranno Firenze. Quindi ipotizzo che non ci sia la volontà di smuovere qualcosa. Commisso l’ha detto chiaramente che alcune operazioni sono state fatte per coprire i costi. Difficile verranno presi attaccanti in questo momento”.