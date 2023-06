Amoruso: “Le priorità per la Fiorentina devono essere due. Caprile? Non vale 20 milioni, ma è un giocatore che rende facili le cose difficili”

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato a Radio Bruno Toscana i profili più caldi per il mercato della società di Commisso:

“La società lo scorso anno aveva sorpreso tutti, anche se vivendo un po’ di rendita. Quest’anno però ci vuole qualcosa che migliori il collettivo. Le priorità devono essere due giocatori di fascia media-alta, che vadano a migliorare la squadra in due zone diverse del campo”.

E sul portiere: “Il mio preferito è Caprile. Ha dimostrato tutti i suoi valori per tutta la stagione. Non è un giocatore che vale 20 milioni, ma con un anno in serie A, può raggiungere e superare facilmente quella cifra. E’ un portiere che rende facili le cose difficili. Ha grande capacita di reattività”.